Francesco, il bimbo di due anni annegato a Santa Severa. Ascoltata un'amica di famiglia

Non è ancora chiara la dinamica della tragedia avvenuta ieri a Santa Severa, località balneare a una quarantina di chilometri da Roma, dove ieri pomeriggio un bimbo di soli due anni è morto annegato in spiaggia. I soccorritori non hanno potuto fare nulla. Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare, il piccolo si sarebbe incamminato in acqua partendo dall'ombrellone mentre la sorella di 4 anni giocava con la sabbia. A riva avrebbe poi perso l'equilibrio cadendo faccia avanti. L'acqua marina sarebbe entrata subito nel suo piccolo corpicino. I medici del 118, accorsi all'altezza del lungomare Pyrgi, hanno provato a rianimarlo ma i tentativi si sono rivelati vani.

A dare l'allarme per prima, racconta RomaToday, sarebbe stata donna, una 50enne italiana e amica di famiglia del piccolo Francesco, alla quale era stato affidato dai genitori che in quel momento non si trovavano a Santa Severa. I carabinieri non hanno ancora aperto formalmente un'indagine, ma avrebbero sentito la donna che ora rischia di essere indagata. Secondo quanto emerso la 50enne si sarebbe distratta per pochi attimi perdendo di vista il bambino. Si lavora anche per determinare le misure di sicurezza adottate dallo stabilimento balneare e sull'assistenza ai bagnanti in quel tratto di mare.