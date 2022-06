Buone notizie per il bimbo di 13 mesi caduto dalla finestra

Le condizioni restano gravi, ma il bambino di 13 mesi caduto (o gettato) dalla finestra di casa sua a Soliera, nel Modenese, non sarebbe più "in pericolo immediato di vita". È quanto riporta l'edizione bolognese di Repubblica citando fonti dell'ospedale Maggiore del capoluogo emiliano, dove è ricoverato il piccolo.

Intanto, per domani è fissata l'udienza di convalida dell'arresto in flagranza di reato di Monica Santi, la baby sitter arrestata con l'accusa di aver volontariamente gettato il bimbo a cui badava. "Ora è libero", avrebbe pronunciato la donna riferendosi al piccolo. E saranno proprio queste parole al centro dell'udienza davanti al giudice per le indagini preliminari, che si terrà nel carcere modenese di Sant'Anna. Il gip potrebbe disporre una perizia psichiatrica per la donna e se non sarà il giudice a farlo, lo chiederà la difesa, rappresentata dall'avvocato Francesca Neri.

Secondo quanto emerso finora, Santi era la sola persona al secondo piano della casa di Soliera insieme al bambino, in quel momento. La donna delle pulizie, difatti, si trovava al piano di sotto. I genitori del piccolo, che ha tredici mesi, si trovavano al lavoro. Sarebbe stata lei, babysitter di 32 anni originaria di Carpi, ad afferrare il bimbo e a farlo cadere dalla finestra, restando poi immobile e pronunciando una frase al momento incomprensibile: "Ora è libero".

Il movente continua però a rappresentare il grande vuoto nelle indagini che sono in corso, coordinate dalla procura ed eseguite dai carabinieri. Si procede per tentato omicidio, ed è tentato solo perché il bambino ha riportato numerose fratture e attualmente resta in prognosi riservata all'ospedale Maggiore di Bologna. Subito si era temuto il peggio per lui, poi le condizioni sono andate via via stabilizzandosi, pur restando critiche, fino alla sensazione generale che dovrebbe cavarsela, che la sua vita non è più in pericolo.

Cosa sappiamo finora