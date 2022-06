E' morto il bimbo di un anno caduto in una vasca biologica

E' morto il bimbo di quattordici mesi che ieri è caduto in una vasca biologica a Portomaggiore, in provincia di Ferrara. Il piccolo era stato soccorso e portato in ospedale, dove è morto oggi 1 giugno.

La tragedia si è consumata in una ditta di gestione di lubrificanti e combustibili per autotrazione, che si trova proprio di fronte all'abitazione della famiglia del bimbo. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo era con la bisnonna ma è sfuggito alle sue attenzioni. Sarebbe finito sul coperchio della vasca, poi il cedimento col bimbo che precipita nella cisterna. La donna ha dato l'allarme e sono intervenuti i soccorritori. Le condizioni del piccolo sono apparse da subito molto gravi. Sull'episodio lavorano i carabinieri, che dovranno accertare l'esatta dinamica ed eventuali responsabilità.