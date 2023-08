Bimbo cade con la bicicletta in un tombino, è grave

È caduto dalla bicicletta dopo essere finito in un tombino ed ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. È quando capitato a un bimbo di dodici anni che vive a Ferentino in provincia di Frosinone. L'incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi in una zona periferica della cittadina alle porte di Frosinone.

I soccorsi immediati

Il 12enne è stato immediatamente soccorso e trasferito in elicottero all'ospedale 'Bambino Gesù' di Roma in codice rosso. La dinamica dell'incidente è ora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Anagni