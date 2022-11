Bimbo di 3 anni lasciato da solo nell'auto chiusa a chiave: piange disperato, arrivano i carabinieri

Qualche passante si è accorto di quel bimbo di tre anni e mezzo e del suo pianto disperato. Il piccolo era in un'auto parcheggiata e chiusa a chiave. Sono stati chiamati i carabinieri. Succede a Cagliari: la vicenda si è conclusa con una denuncia a carico dei genitori del bambino, di tre anni e mezzo, per abbandono di persone minori o incapaci.

Avevano lasciato il figlio in macchina nel parcheggio dietro un centro commerciale di viale Monastir: era in lacrime e spaventato. I militari accorsi sul posto lo hanno liberato. Il bimbo poi è apparso molto provato dalla situazione.

Dopo qualche minuto sono stati rintracciati i genitori, entrambi 39enni pakistani, che hanno fornito giustificazioni poco plausibili sulla propria assenza e non coincidenti con le dichiarazioni rese da alcuni testimoni, oltre che con la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza presente sul posto. La loro assenza non era durata solo "qualche istante" come sostenuto dai due.