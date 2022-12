Bimbo trovato in strada con ferite gravissime, svolta nel caso: non è stata un'auto pirata

Il bimbo di 6 anni trovato gravemente ferito in strada a Ventimiglia, in provincia di Imperia, la mattina del 19 dicembre scorso sarebbe stato picchiato. La possibile svolta sul caso è arrivata nelle ultime ore. È stato infatti indagato in stato di libertà il compagno della nonna, un pensionato di 70 anni, che per motivi ignoti avrebbe percosso il bambino. Questa almeno è l'accusa a carico dell'uomo. Il piccolo si trova ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Gaslini di Genova. Ha riportato fratture a otto vertebre e a un braccio. Inoltre aveva un polmone collassato e lesioni alla milza.

Che cosa è successo quel lunedì mattina? Il bambino era stato affidato ai nonni, ma secondo la versione della coppia sarebbe sfuggito al loro controllo per essere poi ritrovato, pieno di ferite, in un cortile in via Gallardi, dietro l'abitazione della nonna paterna. Il piccolo era stato "ritrovato" proprio dal 70enne e poi accompagnato sul posto di lavoro del papà, a un paio di chilometri di distanza. In un primo momento si era ipotizzato che il bambino fosse stato investito da un'auto pirata, ma con il passare dei giorni questa pista è sembrata via via meno credibile. Anche perché nel lasso di tempo indicato le telecamere della zona non avevano rilevato il passaggio di mezzi.

Ieri sera il colpo di scena: il pensionato si è presentato in commissariato accompagnato dal suo legale per rendere dichiarazioni spontanee ed è stato interrogato a lungo dal pm. Risulta indagato per lesioni gravissime, ma le circostanze in cui si sono svolti i fatti restano da chiarire.

"Non riesco a darmi pace" ha scritto in un post su Facebook il padre del bimbo. "Non posso sopportare che al mio bambino sia stato fatto tutto questo. Ha avuto anche la faccia di venirmi a dirmi in ospedale 'forza'! Devi marcire lentamente". Quindi ha aggiunto: "Dove hai trovato il coraggio di commettere un gesto simile, se questa è la verità! Figlio mio, sto lottando con tutto me stesso per te, per i tuoi diritti, per la tua dignità".