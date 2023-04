Bimbo in bici investe anziana che muore: il papà accusato di omicidio

Un papà che porta il figlioletto a fare giro con la bici in un parchetto, l'incidente e la vita di due famiglie viene segnata. Siamo a Milano, dove un bimbo di 5 anni ha investito accidentalmente una donna di 87 anni. L'anziana ha perso l'equilibrio, è caduta a terra sbattendo la testa ed è morta. La vicenda è accaduta a marzo, il padre del piccolo è ora accusato di omicidio colposo.

Inizialmente la situazione non era sembrata grave, il padre ha chiamato ugualmente l'ambulanza per la donna. Poi però l'anziana ha perso conoscenza ed è morta in ospedale. Per atto dovuto, il padre del piccolo risponde per il figlio e ora è indagato per omicidio colposo. La colpa ricade su di lui perché responsabile del bimbo, non imputabile per l'età Rischia la condanna penale mentre i sede civile potrebbe essere condannato al risarcimento della famiglia dell'anziana.