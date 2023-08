Bimbo di quattro anni annegato all'acquapark: cosa sappiamo sulla tragedia

I carabinieri della compagnia di Monopoli, indagano sul dramma avvenuto ieri, venerdì 11 agosto, in un parco acquatico al confine tra le province di Bari e Brindisi dove un bimbo di quattro anni e mezzo ha perso la vita in circostanze ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo, originario di Fasano, sarebbe annegato in una delle piscine della struttura, l'AquaPark Egnazia, poco più a sud di Monopoli. La tragedia, su cui al momento non ci sono certezze, è avvenuta poco prima delle 18.

Inutili si sono purtroppo rivelati i soccorsi e i tentativi di rianimazione per il bambino. Il 118, intervenuto sul posto, lo ha trasportato d'urgenza in ospedale ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Restano tutte da chiarire le esatte circostanze dell'accaduto. Secondo una prima ipotesi, il piccolo, che si trovava nella struttura con la sua famiglia, potrebbe aver urtato la testa mentre stava facendo alcuni giochi, per poi cadere in acqua. Il 'Corsera' riporta però un'altra possibile dinamica secondo cui il bambino sarebbe entrato in una piscina dedicata ai più piccoli. Dopo qualche metro l'acqua sarebbe diventata comunque troppo alta per lui e il bimbo è morto annegato.

Il bagnino non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo perché un muretto gli impediva di tenere d'occhio quella particolare zona della piscina. Si tratta di ricostruzioni che andranno vagliate dai carabinieri. I genitori, non vedendolo più il bimbo con loro, lo hanno cercato, ma quando lo hanno trovato era già troppo tardi. Il bambino è stato trasportato al San Giacomo di Monopoli, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Ora spetterà alle forze dell'ordine stabilire la dinamica di quanto è successo e sul caso si attendono le decisioni della Procura della repubblica di Bari. Gli investigatori stanno cercando di capire anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza cosa sia accaduto in quegli attimi, raccogliendo anche le testimonianze dei presenti. Con l'incidente di Monopoli sono cinque i bambini annegati in Puglia in poco più di un mese.

