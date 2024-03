Bimbo di 2 anni muore mentre fa il bagnetto, disposta l'autopsia

Servirà l'autopsia per fare luce sul decesso del bimbo di due anni, morto sabato scorso in un'abitazione a Longare, in provincia di Vicenza, dove si trovava insieme alla mamma. Una tragedia su cui sono ancora molti gli aspetti su cui fare chiarezza. La donna ha raccontato alle forze dell'ordine che stava lavando il figlioletto, quando si è allontanata per pochi istanti.

Quando ha fatto ritorno in bagno ha trovato il piccolo riverso sul pavimento, privo di sensi. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo effettuati dalla mamma in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118: purtroppo non c'era più nulla da fare. Al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del bimbo.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di Vicenza. Al momento l'ipotesi più accreditata è quella di un malore fatale, che avrebbe colto il bimbo proprio nel momento in cui era assente la mamma. Serviranno esami più approfonditi per chiarire la causa del decesso, motivo per cui la procura di Vicenza ha deciso di disporre l'autopsia.

Un caso simile era avvenuto lo scorso settembre, sempre in Veneto: un bimbo di 11 mesi è stato trovato senza vita nell'asilo nido Raggio di Luna a Porcellengo di Paese, in provincia di Treviso. Anche in quell'occasione l'intervento delle educatrici e dei sanitari, non è servito a nulla: il piccolo era deceduto durante il sonnellino.