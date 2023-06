Bambino morto annegato, il circolo sportivo: "Piscina chiusa e separata dalla festa. Nessuna responsabilità"

In riferimento al drammatico episodio avvenuto a Roma il 28 maggio scorso, quando un bambino è morto annegato in una piscina, pubblichiamo la replica della società USD Centocelle. I partecipanti alla serata erano in un locale del centro sportivo distante qualche centinaio di metri dalla piscina dove si è consumata la tragedia "la quale non era stata messa a disposizione" dei presenti. Il riferimento è alla morte di Adamo Malik, il piccolo di 3 anni trovato morto annegato in una piscina in zona Villa De Sanctis-Centocelle. "Nessuna responsabilità" da parte del circolo sportivo, la richiesta di rettifica da parte dell'avvocato Massimo Caria, legale difensore dell'USD Centocelle, ai sensi dell'art. 8 della legge 47/1948.

"L’articolo in oggetto - scrive l'avvocato Caria - notiziando dello sciagurato evento del 28.5.2023 che ha coinvolto il piccolo Adamo, cerca di ricostruire le dinamiche della tragedia. A chiarimento dello stesso, preciso che la piscina non era stata messa a disposizione dei partecipanti alla serata, era sicura, chiusa e separata dal resto del complesso da reti di recinzione; il bambino, purtroppo lasciato incustodito, si è introdotto nella zona piscina forzando la rete di recinzione e si è volontariamente tuffato in acqua, senza riuscire a venirne fuori. Quanto sopra emergerebbe dai filmati delle telecamere di sicurezza dell’impianto sportivo, già messi a disposizione della Magistratura. Nessuna responsabilità è attribuibile alla USD Centocelle e ai suoi referenti per il tragico evento che ha profondamente scosso tutti i collaboratori del centro".