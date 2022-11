Il bimbo di sette anni morto travolto dal bus: la possibile dinamica della tragedia

Si chiamava Yahya Djerir il bambino morto lunedì pomeriggio a Cesena dopo essere stato investito da un autobus mentre andava in bici lungo la via Cervese. I contorni della tragedia iniziano ad essere più chiari. Tutto è accaduto intorno alle 17:30, nel quartiere Sant'Egidio. Secondo quanto ricostruito, Yahya, il padre e il fratello maggiore viaggiavano su tre biciclette diverse, e pare che stessero tornando verso casa, nella zona di Villachiaviche.

I tre pedalavano sulla pista ciclabile, quando il bimbo sarebbe improvvisamente caduto verso la strada finendo sulla carreggiata. Un tragico destino ha voluto che proprio in quel momento dalla direzione opposta arrivasse un autobus di linea: nonostante fosse in fase di rallentamento perché ormai vicino alla fermata il conducente non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto. Il bimbo è stato schiacciato dalle ruote posteriori del mezzo.

La bicicletta di Yahya è stata sequestrata dalla Polizia Locale di Cesena, e gli agenti stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari. L'autista del mezzo di Start Romagna, sotto choc per quanto accaduto, è stato sottoposto ai prelievi di rito. In questo momento, riferisce CesenaToday, nei suoi confronti non è stata formalizzata alcuna accusa. Gli agenti della Municipale sono al lavoro in queste ore per ricostruire l'esatta dinamica e nelle prossime ore verrà sentito anche il papà della giovane vittima.

Yahya aveva una grande passione per il calcio

Yahya, di origini tunisine, aveva solo sette anni e una grande passione per il calcio. La sua società, la Polisportiva Rumagna Calcio, gli ha dedicato un lungo e straziante post su Facebook: "Fermo il vento, è fermo il tempo, si è fermata la vita. Non c’è sorriso, non c’è più gioia, non c’è più nulla. Non è tristezza, non è disperazione; è dolore, un dolore che lacera da dentro. Incredulità, rabbia, il terribile senso di impotenza. Yahya non c'è più", si legge.

"Yahya mancherà a noi, a cui ha regalato la spensieratezza di un bambino di sette anni che amava correre dietro a un pallone" continua il post. "Mancherà ai suoi compagni, con cui ha condiviso purtroppo solo pochi momenti di gioco; mancherà ai suoi amici, mancherà ai conoscenti, mancherà un po’ a tutti. Impossibile trovare le parole adatte per cercare, solo cercare, di confortare la sua famiglia. Vi pensiamo, Vi abbracciamo. Ci stringiamo forte a Voi, con la consapevolezza che niente sarà più come prima. Ci stringiamo forte a Te, Alaeddine. Si è fermata una vita, il mondo tutto soffre con Voi".

Sono tantissimi i messaggi di condoglianze e di cordoglio pubblicati sui social per ricordare Yahya. Nell'immediatezza dei fatti l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Cesena, Start Romagna, ha manifestato cordoglio per la morte del bambino, ma anche vicinanza all'autista che guidava il mezzo: "Tutta Start Romagna - si legge - è scossa per la tragedia avvenuta nella frazione di S.Egidio e che ha visto coinvolto un proprio bus. La morte di un bambino acuisce ulteriormente il sentimento di dolore. Siamo vicini alla famiglia, a cui l’Azienda formula le proprie condoglianze. Allo stesso modo, Start Romagna esprime vicinanza all’autista in servizio sul mezzo coinvolto".