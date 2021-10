Bimbo portato morto in un supermercato: le ferite e il giallo del casolare, cosa non torna

Un caso ancora tutto da ricostruire. Un bambino di soli due anni è morto ieri a Po' Bandino, frazione di Città della Pieve, comune di poche migliaia di abitanti in provincia di Perugia. La madre del bimbo, una 43enne ungherese, sarebbe entrata in un supermercato portando in braccio il piccolo già privo di vita. Poi lo avrebbe adagiato sul rullo trasportatore per le merci alla cassa ed ha chiesto in totale stato di confusione di essere aiutata. Ed è poi rimasta ferma, atterrita, per alcuni minuti finché non sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve per portarla in Caserma. Questo al momento è quanto è stato possibile ricostruire dal racconto di chi ha assistito alla scena. La donna è stata fermata dai militari, ma i punti da chiarire sono ancora molti.

Bimbo morto a Città della Pieve: per la procura è omicidio

La procura, come riporta PerugiaToday, segue la pista dell'omicidio. Il bambino sarebbe stato ucciso con diversi colpi sferrati da un coltello al collo, all'addome e al torace come dimostrerebbero le ferite trovate sul corpo.

Nulla hanno potuto fare i medici e paramedici del 118. Non si sa ancora - bisogna attendere gli esami post-mortem - se il piccolo era già deceduto da tempo o se sia morto tra le braccia della donna di 43 anni, di passaporto ungherese, che lo ha portato nel supemercato nel tentativo di salvarlo. Ma questo è solo uno degli interrogativi irrisolti di questo assurdo, drammatico, spaventoso omicidio di una creatura di soli due anni.

Città della Pieve: madre e figlio abitavano fuori regione

La donna per ora non avrebbe fornito una ricostruzione giudicata attendibile. Non è chiaro se non abbia voluto spiegare quello che è successo o se non sia stata in grado di farlo per via del forte choc subito. Le sue versione, secondo quando si apprende, sono state varie, spesso in contraddizione, poco credibili. Sarà ascoltata di nuovo al Pm Manuela Comodi perchè tutto ruota, nel bene e nel male intorno a lei. Non è stato neanche chiarito perche la donna e Alex (così si chiamava il bambino) avevano raggiunto Città della Pieve visto che vivevano in una casa famiglia fuori regione. Chi era con loro? Chi li ha accompagnati? E c'è un altro elemento, tutt'altro che secondario, ancora da chiarire: se il bambino è stato ucciso dove si sarebbe consumato il delitto?

Interrogativi a cui finora la donna non avrebbe voluto o saputo rispondere. Ma gli inquirenti - dopo aver a lungo ispezionato l'area del supermercato - hanno messo nel mirino un campo dove c'è anche un casolare abbandonato: lì avrebbero trovato macchie di sangue e si è parlato anche del ritrovamento di un coltello ma al momento la notizia non ha trovato conferme ufficiale. E dunque tutte le strade restano aperte.

Le ipotesi sul delitto. Il sindaco: "La comunità è senza parole"

Tra le ipotesi c'è quella che il bambino possa essere stato ferito dentro o nei pressi di quel casolare e poi portato nel centro commerciale. Ma chi avrebbe causato la morte del piccolo? Le attenzioni degli inquirenti sembrano concentrate sulla madre, ma non possono essere neppuri esclusi altri sviluppi. In queste ore i militari stanno verificando la presenza di altri parenti o conoscenti della donna. Intanto sono in corso accertamenti sul padre del piccolo per verificare se effettivamente si trova all'estero. I fatti di sangue hanno sconvolto la comunità di Citta della Pieve, il sindaco Fausto Risini sta seguendo fin dal primo pomeriggio l'andamento della vicenda: "Una comunità senza parole. Aldilà dell'accertamento della verità giudiziale di cui si stanno occupando gli Enti preposti, l'intera Città della Pieve, scioccata e straziata, rivolge il suo pensiero al piccolo angelo di soli due anni che oggi ci ha tragicamente lasciato".