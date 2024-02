Bimbo di 4 anni ha un malore e muore: aperta un'inchiesta

Ha un malore e muore poco dopo il ricovero in ospedale. Sarà disposta l'autopsia dopo la morte di un bambino di appena 4 anni oggi, martedì 27 febbraio 2024, all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Secondo quanto si apprende, alle 18:30 di oggi, i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli sono intervenuti nell'ospedale San Giuliano per il decesso di un bambino di 4 anni, arrivato da Mugnano di Napoli.

Dalle prime sommarie informazioni raccolte dagli investigatori, il bimbo sarebbe stato accompagnato d'urgenza in ospedale per un malore e i primi accertamenti dei medici non hanno consentito di appurare le cause della morte. La procura di Napoli nord ha aperto un'inchiesta e il pm di turno ha disposto il sequestro della salma del bimbo, in vista dell'autopsia che servirà a chiarire come sia deceduto.

Il sindaco di Mugnano: "Lutto cittadino in suo onore"

Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, esprime ai familiari il cordoglio dell'amministrazione e di tutta la comunità per la scomparsa del piccolo. "È con profondo dolore che esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alle famiglie per la tragica e improvvisa perdita del piccolo Raffaele, di soli 4 anni, per arresto cardiaco. In questo momento difficile - scrive il primo cittadino sui social - l'intera amministrazione comunale si stringe attorno a voi con affetto e solidarietà. Per onorare la memoria del piccolo, proclamo il lutto cittadino, disponendo le bandiere del municipio a mezz'asta. Siamo vicini con il cuore e condividiamo questo dolore".