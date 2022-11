Bimbo di 7 anni muore investito da un autobus

Un bimbo di sette anni ha perso la vita oggi pomeriggio a Cesena mentre era in bicicletta insieme al padre. Per cause ancora in via di accertamento, il bambino sarebbe stato investito da un bus. La tragedia è avvenuta intorno alle 17:30 in via Cervese, nel quartiere Sant'Egidio. Secondo una prima ricostruzione (ovviamente ancora da verificare) il bambino avrebbe perso l'equilibrio cadendo a terra sulla carreggiata. Il conducente dell'autobus, che in quel momento sopraggiungeva, non è riuscito a frenare in tempo. L'impatto non ha lasciato scampo al bambino.

Sul posto della tragedia stradale si è precipitata l'ambulanza del 118, ma i sanitari non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del piccolo. Il corpo e la bici sono stati coperti da un telo bianco mentre gli investigatori hanno iniziato gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica di questa sciagura. Per i rilievi è arrivata la Polizia locale di Cesena, la strada è stata chiusa per il tempo necessario alle operazioni, e sul luogo del dramma è giunta anche la Polizia di Stato. Sarà compito delle autorità ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Ciò che è certo, riferisce CesenaToday, è che l'autobus viaggiava in direzione Barriera, e non ha potuto evitare il bambino.

In una nota l'azienda del trasporto pubblico locale esprime tutto il suo cordoglio: "Tutta Start Romagna - si legge - è scossa per la tragedia avvenuta nella frazione di S.Egidio e che ha visto coinvolto un proprio bus. La morte di un bambino acuisce ulteriormente il sentimento di dolore. Siamo vicini alla famiglia, a cui l’Azienda formula le proprie condoglianze. Allo stesso modo, Start Romagna esprime vicinanza all’autista in servizio sul mezzo coinvolto".