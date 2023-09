Bimbo di tre mesi trovato morto: arrestata la madre

Maltrattamenti aggravati dalla morte nei confronti del proprio figlio. Una donna di nazionalità marocchina e residente in provincia di Rovigo è stata arrestata, su richiesta della Procura della repubblica, dopo la morte di un bimbo di tre mesi, suo figlio, deceduto la scorsa settimana all'ospedale di Padova. La misura cautelare è stata eseguita il 6 settembre scorso dalla squadra mobile di Rovigo: i traumi riscontrati sul piccolo sarebbero quelli del cosiddetto "bimbo scosso".

Il referto dell'ospedale

Il referto dell'ospedale di Padova aveva evidenziato sul bimbo "traumatismi cerebrali e midollari con encefalopatia ipossico-vachemica", compatibili con le dinamiche tipiche della "sindrome del bambino scosso con trauma cranico abusivo". La donna non è riuscita a dare spiegazioni credibili agli investigatori, per cui la Procura ha ravvisato nei suoi confronti gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari.

È stata così richiesta al Gip e poi applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Nel corso dell'interrogatorio di garanzia davanti al Giudice per le indagini preliminari, l'indagata si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

La Procura di Rovigo ha ora conferito un incarico per svolgere un'autopsia. Ulteriori accertamenti sono stati delegati alla Squadra Mobile

Che cosa è la sindrome del "bambino scosso"

I traumi sul corpo del bambino sono stati compatibili con la sindrome del "bambino scosso". Secondo una scheda dell'ospedale Bambino Gesù di Roma, si tratta di una delle forme più gravi di maltrattamento fisico del neonato e rappresenta "la prima causa di morte per abuso. La maggior parte dei casi si verifica nel primo anno di vita, con una maggior frequenza nei primi sei mesi".

Questa forma di maltrattamento consiste nel violento scuotimento del bambino con possibili traumi cerebrali e conseguenti complicanze neurologiche: "In questo caso il capo subisce rapidi movimenti di rotazioni e, per le sue grandi dimensioni e una muscolatura del collo ancora inadeguata, il contenuto della cavità del cranio o encefalo (cervello, cervelletto e midollo allungato) va incontro a rapida accelerazione e decelerazione con trauma contusivo contro la scatola cranica, lesione dei nervi e rottura dei vasi sanguigni con emorragie".

Nei casi più gravi di sindrome del bambino scosso, il neonato può soffrire alterazione della coscienza, cecità, convulsioni, paralisi cerebrale e coma, fino ad arrivare al decesso.

