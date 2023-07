Bimbo morto in piscina, il papà: "Ho visto mio figlio che galleggiava, ma era troppo tardi"

Non si dà pace Patrick Pioppi, il papà del piccolo Francesco, il bimbo che è morto annegato la sera dello scorso 3 luglio nella piscina di casa a Sant'Antonio di Mercadello, frazione di Novi di Modena. Continua a pensare a quei drammatici istanti e nella sua mente ripercorre quelle circostanze cercando di capire se le cose sarebbero potute andare diversamente.

Il dramma si è consumato nel giardino di un'abitazione privata, poco dopo cena. Francesco sarebbe uscito in giardino per poi salire sulla scaletta della piscina, forse incuriosito da un giocattolo che galleggiava. Per il bimbo, che avrebbe compiuto tre anni ad agosto, non c'è stato nulla da fare.

A trovare il corpo del piccolo è stato proprio il padre che lo ha immediatamente tirato fuori dall'acqua. Sul posto sono poi arrivati i soccorsi del 118. Le manovre di rianimazione da parte dell'equipe medica si sono prodigate a lungo per cercare di rianimare il piccolo che è poi stato portato in elicottero al Policlinico di Modena dove, purtroppo, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il papà: "Mia moglie era a letto, Francesco mi aveva chiesto di fargli il latte"

A riportare la testimonianza del papà è Stefano Pancini, su ModenaToday. "Come sempre, anche quella sera, mia moglie Stefania aveva messo nostro figlio a letto per farlo addormentare" racconta Patrick. "Nei giorni precedenti Francesco non era stato bene, aveva sofferto una bronchite. E così Stefania aveva trascorso notti insonni accanto al suo letto per accudirlo. Inoltre, quella stessa mattina si era dovuta svegliare intorno alle 5:30".

Quella sera la moglie di Patrick esausta. "Stefania era stanchissima ed era andata a coricarsi, certa che Francesco sarebbe rimasto nel suo lettino" spiega ancora il padre del piccolo. "Ma lui, poco dopo si è alzato e ha raggiunto la sua mamma perché voleva una tazza di latte come al solito"

Nel frattempo, Patrick si trovava in salotto assieme all'altra figlia. "Stavo aspettando il giardiniere a cui dovevo saldare il conto dei lavori che gli avevo commissionato. E mentre aspettavo, Francesco mi si è avvicinato e mi ha detto: 'Papi mi fai il latte?'. Stefania gli aveva detto di venire da me. Ma proprio mentre stavo per prepararglielo, il giardiniere ha citofonato. Mi sono rivolto ad alta voce a mia moglie, che era in un'altra stanza, per avvertirla che sarei uscito e pertanto se avesse potuto preparare lei il latte per Francesco"

Patrick raggiunge così il giardiniere che era all'esterno. "Uscendo, non mi sono accorto che Stefania si era già addormentata e non mi aveva sentito. Francesco deve avermi seguito, riuscendo a sua volta ad aprire la porta, dirigendosi verso la piscina".

Il bambino arriva davanti alla vasca esterna, di quelle rialzate. La piscina era stata montata solamente da una settimana ed era stata inaugurata qualche giorno prima per festeggiare il compleanno della sorella maggiore di Francesco.

"Mio figlio è riuscito a salire su quella scaletta e da lì è finito dentro, probabilmente per cercare di prendere un giocattolo che galleggiava o attratto dall'acqua. Tutto questo dev'essere successo mentre parlavo con il giardiniere. Una volta rincasato, mi sono diretto verso la piscina perché volevo controllare la pompa di ricircolo dell'acqua che avevo precedentemente azionato. Ho visto mio figlio che galleggiava. Mi sono tuffato per recuperarlo ma era troppo tardi".

"Mentre stavo parlando con il giardiniere sono passate due persone" dice ancora Patrick. "Queste, conoscendo il giardiniere, lo hanno salutato. Successivamente ho appreso che i passanti avrebbero visto mio figlio in prossimità della scaletta della piscina o addirittura mentre saliva, ma non hanno detto nulla. Nemmeno un cenno con la mano per dirmi che mio figlio era in pericolo".

