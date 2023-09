Bimbo trovato agonizzante in strada: muore in ospedale poco dopo

Un bambino di 18 mesi è stato trovato ferito in strada e poi è morto oggi, lunedì 11 settembre 2023, a Portogruaro, in provincia di Venezia. Il fatto è successo intorno alle ore 18:30 del pomeriggio oggi: il bambino è stato trovato in strada con un ematoma alla testa ed è stato portato dai genitori, di origine serba, in ospedale a Portogruaro, pare già in fin di vita.

Al pronto soccorso però non c'è stato nulla da fare. Sarebbero escluse ipotesi dolose o maltrattamenti: sulla tragedia stanno indagando i carabinieri di Portogruaro che mantengono il massimo riserbo. La notizia è stata riportata dalla stampa locale.

La probabile dinamica: l'ipotesi dell'investimento

Come riportato dalla Nuova Venezia, il bambino si trovava in cortile con cuginetti e altri parenti. Secondo le dichiarazioni di nonna e zio, il piccolo sarebbe stato adagiato "per gioco" sul cofano di una macchina, per poi cadere e farsi male alla testa. Poi la corsa, inutile, in ospedale.

Lo zio e la nonna attorno alle 20 sono stati chiamati a deporre nella caserma dei carabinieri. Come riporta il Corriere Veneto sta diventando sempre più concreta l'ipotesi che il bambino sia stato investito: le gravi condizioni del bambino sarebbero state infatti compatibili con un investimento. Ma non è ancora stato chiarito chi fosse alla guida del veicolo.

