Gli organi donati dal bambino morto per la puntura di un calabrone hanno salvato cinque vite

La generosità, nel momento del dolore più atroce, della sua famiglia ha salvato cinque persone. Un bambino tedesco di nove anni è morto mercoledì mattina all’ospedale di Alessandria dopo essere andato in choc anafilattico per la puntura di un calabrone.

I suoi genitori hanno scelto di donare gli organi che hanno permesso di salvare cinque vite con altrettanti trapianti, tre dei quali (fegato e due reni) all'ospedale Molinette di Torino. Due ulteriori vite sono state salvate da questo atto di generosità in altre regioni: il cuore è stato prelevato e trapiantato ad un bambino all’ospedale di Bologna ed entrambi i polmoni a un bambino all’ospedale di Padova.

Tre trapianti eseguiti all'ospedale Molinette di Torino

Particolarmente complesso, da un punto di vista sia tecnico sia logistico, il trapianto di fegato a Torino. Avendo il fegato del bambino patito un danno ischemico protratto (più di 1 ora di arresto cardiaco), l’organo non ha trovato candidati pediatrici in lista nazionale idonei. L'organo è stato donato a un paziente cronicamente ricoverato alle Molinette per uno stato di encefalopatia epatica cronica invalidante. Grazie ad un intervento durato più di 12 ore, il professor Renato Romagnoli e la sua équipe sono riusciti nell'impianto del fegato donato. "A meno di 24 ore dall’intervento, il decorso del ricevente del trapianto di fegato nella Terapia Intensiva (diretta dal dottor Roberto Balagna) è al momento privo di complicanze", fanno sapere dall'ospedale.

I reni sono stati trapiantati alle Molinette su due pazienti (un uomo e una donna). Il trapianto renale in queste condizioni in cui il donatore presentava una condizione della funzione renale di sofferenza acuta ma reversibile, se opportunamente gestita, è stato reso possibile grazie all'attenta valutazione integrata dei reni ed al loro ricondizionamento mediante macchine da perfusione fredda, tecnica innovativa di cui il Centro trapianti renali delle Molinette è leader in Italia. L'intervento è stato eseguito con successo dall'équipe della Chirurgia vascolare ospedaliera del dottor Aldo Verri, della Clinica Urologica universitaria del professor Paolo Gontero e dell'Anestesia Rianimazione 2 del dottor Roberto Balagna. La delicata gestione clinica dei riceventi è operata dall'équipe della Nefrologia Dialisi Trapianto del professor Luigi Biancone, che ha sviluppato e pubblicato a livello internazionale protocolli antirigetto innovativi a bassa tossicità renale proprio per migliorare l’utilizzo di reni da questo tipo di donatori.