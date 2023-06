Bimbo morto a Roma: il conducente del suv poteva guidare una Lamborghini?

Uno scontro violentissimo e un bilancio drammatico: una vita spezzata a soli cinque anni. L'incidente avvenuto nella zona di Casal Palocco, a Roma, scuote l'Italia e al di là della dinamica - che andrà ricostruita - pone qualche domanda anche sulle leggi in materia di sicurezza stradale. A bordo della Lamborghini Urus che si è schiantata contro una Smart, provocando il decesso del piccolo Manuel Proietti, c'erano cinque ragazzi conosciuti sui social come 'TheBorderline'. L'ipotesi è che il gruppo, molto famoso su YouTube e TikTok, stesse girando un video da pubblicare proprio in rete. Una sfida: 50 ore in una Lamborghini.

Gli accertamenti delle forze dell'ordine sono in corso per stabilire la velocità dell'auto e per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Si cercherà anche di capire se l'incidente possa essere stato causato da una distrazione alla guida per via dell'uso di telefonini. Ma intanto molti si chiedono come sia possibile che dei ragazzi di 20 anni fossero a bordo di un'auto così potente e che uno di loro fosse al volante.

Secondo RomaToday, alla guida del mezzo c'era un ventenne a cui ora viene contestato il reato di omicidio stradale. L'auto era stata presa a noleggio. In uno dei video, diffuso circa cinque ore prima del terribile incidente, uno dei due componenti del gruppo dei 'The Borderline' ironizza sulla potenza e la bellezza della Lamborghini, proprio quella noleggiata poco prima, arrivando addirittura a sbeffeggiare i proprietari delle Smart, lo stesso modello di auto con la quale hanno avuto l'incidente costato la vita a Manuel Proietti.

Il conducente poteva guidare una Lamborghini?

Ma un giovane di soli 20 anni può mettersi al volante di una supercar di questa potenza? Secondo il codice della strada la risposta è affermativa, a patto che la patente sia stata conseguita da più di un anno. La legge in questo caso parla chiaro: solo per i primi 12 mesi viene vietata espressamente la guida di mezzi con potenza superiore a 55 kilowatt (75 cavalli) per tonnellata e fino a un massimo di 70 kilowatt di potenza complessiva per i veicoli di categoria M1 (in pratica le auto con non più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).

La Lamborghini Urus di cavalli ne ha parecchi: 666 per la precisione, ovvero 490 kw. È a tutti gli effetti una supercar e come tale andrebbe maneggiata da mani esperte. Ciò non toglie che secondo le leggi oggi in vigore per guidare un'auto simile basta avere la patente da più di un anno. L'unica prescrizione che bisogna osservare, una volta che siano trascorsi i primi 12 mesi dal conseguimento della patente, è rispettare per altri due anni i limiti di velocità di 100 Km/h per le autostrade e di 90 Km/h per le strade extraurbane principali.

Al momento non è chiaro se il conducente dell'auto avesse la patente da almeno un anno, ma se così fosse nulla potrebbe essere contestato sotto questo punto di vista. Né al giovane che era al volante né alla concessionaria che ha noleggiato l'auto.

Le indagini chiariranno meglio i contorni della vicenda. Certo è che quanto accaduto fa riflettere e interroga anche la politica. Come da prassi il conducente della vettura è stato sottoposto all'alcol test, risultando negativo. Al vaglio degli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Michele Prestipino, c'è però anche la posizione dei quattro giovani presenti nell'auto. Nei loro confronti, spiega RomaToday, potrebbe essere contestato il concorso nel caso in cui venisse accertato che nelle fasi precedenti allo schianto stessero girando un video da postare sui social incitando anche il ragazzo alla guida.

