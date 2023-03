Bimbo muore investito da uno scuolabus: aveva solo un anno

È una tragedia indicibile quella che si è consumata a Casette d'Ete, frazione del comune di Sant'Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, dove intorno alle 8.30 di lunedì mattina un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere stato investito da uno scuolabus. Un dramma che ha sconvolto tutta la comunità e la cui dinamica è ancora da ricostruire.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, come ogni giorno la sorellina del bambino investito stava aspettando insieme alla madre che arrivasse lo scuolabus per farla salire e portarla a scuola. Mentre il bus si accingeva a ripartire, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo della madre finendo per essere urtato dalla ruota posteriore del mezzo. Non è chiaro se in quel frangente lo scuolabus stesse facendo manovra o si stesse semplicemente allontanando. Per l'autista, ora sotto choc, sarebbe stato impossibile vedere il bambino.

Sul posto è intervenuta la Croce Azzurra di Porto Sant'Elpidio, oltre ai carabinieri e alla polizia stradale e locale per i rilievi del caso. Spetterà a loro fare chiarezza sulla tragedia che si è consumata. Ogni tentativo di soccorrere il bimbo è stato vano. "Partecipiamo al lutto che ha colpito la nostra comunità. Ci stringiamo con dolore alla famiglia" ha scritto su Facebook il sindaco di Sant'Elpidio Alessio Pignotti.