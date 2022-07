Bimbo morto a Sharm el Sheikh: le cause della morte restano un mistero

Non è bastata l'autopsia per accertare cosa ha ucciso Andrea Mirabile, il bimbo palermitano di sei anni morto in un resort a Sharm el Sheikh. All'Istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo è stato effettuato il nuovo esame autoptico (dopo quello disposto dalle autorità egiziane) che, però, non ha ancora chiarito le cause della morte. Bisognerà attendere l'esito degli accertamenti istologici e tossicologici, che arriveranno tra novanta giorni circa, per avere delle risposte.

Intanto il sindaco Roberto Lagalla per domani, sabato 16 luglio, ha proclamato il lutto cittadino. Sarà il giorno dei funerali nella chiesa di San Basilio, in via Paruta. Per l’occasione nei palazzi comunali saranno esposte le bandiere a mezz’asta.

Intanto, come racconta PalermoToday, restano stabili le condizioni del padre del piccolo che nel pomeriggio potrebbe essere dimesso dal Policlinico, l’ospedale in cui è stato ricoverato dopo il suo rientro in Italia insieme alla moglie. La Procura di Palermo, in seguito all'esposto presentato dallo studio legale Giambrone&Partners che assiste la famiglia, ha aperto un fascicolo e nominato un collegio di periti.

I genitori del piccolo potrebbero essere sentiti già la prossima settimana, come confermano ambienti giudiziari all'Adnkronos. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Enrico Petrigni e condotta dal pm Bruno Brucoli. I genitori, Rosalia Manosperti e Antonio Mirabile, potrebbero spiegare ai magistrati cosa è accaduto in Egitto mentre erano in vacanza. I pm vogliono capire se il bambino sia morto per un'intossicazione alimentare oppure da contatto.