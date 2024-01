Bimbo morto soffocato: la madre sarà sottoposta a una super perizia

Adalgisa Gamba, la donna accusata di avere ucciso il figlio di due anni e mezzo la sera del 2 gennaio 2022 a Torre del Greco, in provincia di Napoli, sarà sottoposta a una nuova perizia psichiatrica per stabilire se era in condizioni di intendere e volere. Il corpo del bimbo venne trovato su una spiaggia. La donna lo avrebbe ucciso soffocandolo, poi si sarebbe gettata in mare con il corpo ormai privo di vita. Una prima perizia disposta dalla Corte aveva stabilito la totale incapacità della donna, ma i dubbi sono rimasti e saranno sciolti solo dal nuovo collegio peritale nominato dai giudici. Come riferisce l'Adnkronos, i giudici della Corte d'Assise di Napoli hanno accolto la richiesta avanzata dalla Procura di Torre Annunziata per eseguire una nuova perizia psichiatrica collegiale.

A quanto sembra Adalgisa Gamba temeva che il figlio fosse autistico. Secondo la difesa la donna era entrata in depressione dopo il parto. Nei giorni precedenti alla tragedia, aveva inviato al marito alcuni messaggi di questo tenore: "Non dorme, forse ci vuole ciuccio, o vogliamo farlo schiattare e magari si toglie il vizio?". Dopo il delitto, la madre era stata ritrovata in stato confusionale sul lungomare di Torre del Greco con il figlio morto in braccio. Davanti agli inquirenti aveva ammesso subito le sue responsabilità: "Sono stata io a gettarlo in mare perché era malato". Ora bisognerà capire se era nel pieno della sue facoltà mentali.