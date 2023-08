Viene risucchiato dallo scarico degli impianti: bimbo di 8 anni muore alle terme

Tragedia alle porte di Roma. Un bambino di otto anni è morto dopo essere rimasto incastrato nello scarico delle Terme di Cretone, a Palombara Sabina, in provincia della Capitale. Secondo le prime testimonianze l'incidente sarebbe avvenuto attorno alle 18.30 della giornata di oggi, giovedì 17 agosto 2023.

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri di Palombara Sabina e Monterotondo. Secondo quanto è stato possibile ricostruire, il bimbo sarebbe caduto in una delle vasche termali proprio mentre era in corso l'attività di pulizia e svuotamento. Inutili i soccorsi. Le terme si trovano a circa 30 chilometri da Roma. Il corpo del piccolo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Terminate le operazioni di soccorso, proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

