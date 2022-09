Bimbo morto dopo aver bevuto la varechina: madre sotto accusa

Ufficialmente indagata la madre del bimbo morto lo scorso sabato dopo aver ingerito la varechina. La Procura di Brindisi infatti procede per omicidio colposo in cooperazione. Significa che, secondo la pubblica accusa, la madre ha contribuito con azioni consapevoli che hanno poi portato il piccolo di sei anni a ingerire il liquido letale.

Il piccolo è morto sabato scorso nell'ospedale Giovanni XXIII di Bari dove era ricoverato dal 18 luglio scorso, quando aveva ingerito della varechina scambiata per acqua. La madre, che quel giorno era in casa, dopo essersi accorta che il figlio aveva bevuto la varechina, in preda al panico, l’aveva bevuta anche lei e poi si era lanciata dal terzo piano del palazzo in cui risiedeva. La madre poi era stata ricoverata a Brindisi e trasferita in una clinica di Milano. La procura barese ha accolto un esposto presentato dai familiari del piccolo e ha aperto un’indagine, disponendo anche l’autopsia sul corpo del bambino, già fissata per il prossimo 27 settembre. Sotto sequestro anche tre cellulari, due del padre e uno della madre del bimbo. Insieme ai telefoni c’è anche il diario della madre che gli investigatori stanno verificando per capire se ci possano essere indicazioni che aiutino a capire meglio la vicenda.