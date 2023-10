Bimbo di due anni precipita dal quarto piano

Un bambino di due anni si trova ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Salesi di Ancona, dopo essere precipitato dal balcone del quarto piano di un palazzo. L'incidente è avvenuto nella notte a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, in un palazzo della zona popolare di San Marone. Subito dopo la caduta i genitori del piccolo, di origini tunisine, sono corsi in strada in cerca di aiuto.

Come riporta il Resto del Carlino, la mamma avrebbe ripetuto ai soccorritori: "Ho sentito un tonfo fuori dalla finestra come qualcosa che sbatteva sulla ringhiera, mi sono affacciata e subito non mi sono accorta di nulla perché sul retro del palazzo non ci sono luci. Era tutto buio e dopo di me si è affacciata la vicina del piano di sotto e con le torce dei cellulari abbiamo fatto luce per capire cosa fosse accaduto e abbiamo visto il corpo del bambino disteso a terra. Mi sono sentita male e subito dopo abbiamo visto il padre e sentito il suo grido disperato. Ha preso in braccio il bambino e di corsa si è diretto verso la strada. Una scena straziante, indimenticabile".

La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto, mentre si spera in un miracolo per il piccolo. I fili del bucato presenti al terzo e al secondo piano avrebbero frenato in minima parte la caduta del bimbo, riducendo di poco la violenza dell'impatto. Quando i soccorritori sono arrivati il bambino respirava ancora: i medici lo hanno intubato e trasferito d'urgenza in ospedale. Il palazzo in cui è avvenuto l'incidente non sarebbe quello in cui vive il piccolo, ma l'abitazione di alcuni amici o parenti a cui la famiglia aveva deciso di fare visita.

Segui Today anche sul nuovo canale WhatsApp