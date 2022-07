Malinteso tra mamma e papà: bimbo di 7 anni resta da solo (e a piedi)

Sabato mattina nel quartiere San Ruffillo, a Bologna, un bambino di 7 anni è stato notato vagare da solo in strada da alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri. Una volta contattati i genitori, i militari hanno ricostruito l'accaduto: il piccolo sarebbe dovuto salire sul camper guidato dal papà, ma all'ultimo momento aveva scelto di andare con la mamma che li avrebbe seguiti in auto. In pratica, il babbo credeva che il bimbo fosse al sicuro ed è partito, ma purtroppo la mamma li aveva anticipati, quindi è rimasto in strada. Notato dai passanti, è arrivata la chiamata al 112 e i genitori, che fortunatamente non avevano percorso tanta strada, sono tornati indietro.