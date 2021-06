Scomparso un bimbo di due anni: "Non lo abbiamo più trovato nel letto"

Ore di apprensione a Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze: i genitori hanno denunciato la scomparsa del piccolo, che stamattina non era nella sua stanza

Ricerche a tappeto nella zona del Mugello: un bambino di soli due anni è scomparso dal territorio di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. L'allarme è scattato dopo la denuncia dei genitori, che nella mattina di oggi, martedì 22 giugno, non hanno trovato il piccolo nel suo letto. Immediato l'intervento di carabinieri e vigili del fuoco che hanno messo in moto la macchina delle ricerche insieme alla protezione civile e al Soccorso Alpino, nella zona di Campanara, vicino al confine tra Toscana ed Emilia Romagna.

Per le ricerche sono stati impiegati anche i droni, un elicottero e le unità cinofile: i soccorsi stanno perlustrando la boscaglia nei pressi dell'abitazione dove viveva il bambino, un casolare isolato e circondato dalla vegetazione. ''Non lo abbiamo più trovato nel letto'', avrebbero detto i genitori denunciando la scomparsa del piccolo. Il bambino, insieme alla sua famiglia, fa parte di una comunità di persone che vive da tempo in località Campanara, zona remota che ha una scarsa copertura di segnale internet.

Ricerche in corso: "La famiglia è sconvolta"

"I genitori sono sconvolti, e tutta la nostra comunità è in giro per i boschi a cercare il bambino". Lo racconta, raggiunta al telefono, una delle abitanti dell'ecovillaggio di Campanara, località nel comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze) dove da questa mattina sono in corso le ricerche di un bimbo di 21 mesi che si è allontanato da casa. Secondo quanto spiegato dalla donna, la famiglia del piccolo non fa parte della comunità, che fa capo all'ecovillaggio, e vive in un casolare distante circa 2 chilometri dalle altre case.