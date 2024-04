"I cani non lo conoscevano": così i pitbull hanno ucciso Francesco Pio a 15 mesi

La tragedia di Campolongo, nel Salernitano, dove un bimbo di appena 15 mesi è morto azzannato da due pitbull, ha sconvolto la comunità locale riaprendo la discussione sulla necessità di regolamentare la detenzione di determinati tipi di cani. La loro pericolosità è insita nella selezione della razza che è stata fatta appositamente per renderli "armi cariche", animali da combattimento propensi all'attacco, o l'addestramento e il giusto rapporto instaurato con il padrone può farne innocui cani da compagnia?

Gli ultimi drammatici casi di cronaca sembrano suggerire l'imprevedibilità del loro comportamento. Lo scorso febbraio, i due pitbull che hanno azzannato la bambina di 4 anni ad Anguillara Sabazia mentre era a casa dei nonni, erano animali di famiglia abituati ad avere attorno la piccola. Nel caso di ieri, 22 aprile, la sorella della madre del piccolo Francesco Pio,, ha parlato di una situazione diversa.

"Forse hanno pensato che il bimbo fosse un pericolo": la ricostruzione

I cani che ieri, 22 aprile, hanno azzannato il bimbo di poco più di un anno provocandogli ferite tali da non lasciargli scampo, non erano di proprietà della famiglia, ma di alcuni amici che vivono nella stessa palazzina. L'aggressione è avvenuta nello spiazzo antistante alla villetta dove abita la famiglia del bambino. L'esatta dinamica dell'accaduto resta da chiarire, ma la zia del piccolo ha smentito la versione secondo cui i cani non erano sorvegliati ed erano soliti circolare liberamente davanti alla casa.

"I cani erano già chiusi in stanza quando sono arrivata", ha spiegato la zia del bambino. "Non ho neanche visto il piccolo, che era mio nipote. La mamma è mia sorella. Lei mi ha raccontato che i cani l'hanno attaccato direttamente. Non so se fosse in braccio alla mamma o ad altri: c'erano anche i miei due fratelli in casa, forse era in braccio ad uno di loro, credo di sì".

Non è chiaro se il bambino fosse in braccio alla madre o a uno zio quando uno dei pitbull lo ha improvvisamente aggredito, ma entrambi gli adulti sono rimasti feriti nel tentativo di sottrarre il piccolo ai cani. "È stata un'aggressione feroce", ha commentato il sindaco di Eboli, Mario Conte.

La zia ha spiegato che all'origine dell'attacco possa esserci la mancata familiarità degli animali con il bambino: "Forse i cani hanno pensato che il bambino fosse un pericolo poiché non lo avevano mai visto", ha affermato parlando con la stampa. "I cani non conoscevano il piccolo perché quando lui usciva, venivano chiusi. Forse sono scappati dalla stanza quando lo hanno visto", ha aggiunto la donna. "Erano di una mia amica che abita qui. Noi li conoscevamo, ma non si sono mai buttati addosso a noi. Mia sorella è venuta qui solo ieri sera a casa della sua amica con il bimbo. Ha dormito qui con l'amica. Il papà del bimbo invece non c'era".

Secondo il sindaco, quanto accaduto "deve essere da monito a chi possiede questi cani che sono purtroppo particolari". Sulla tragedia le associazioni animaliste sono intervenute sottolineando la necessità "di una maggiore responsabilità da parte dei tutori degli animali e di un rigoroso rispetto delle normative relative al possesso e alla gestione corretta dei cani". "È il trattamento e l'ambiente in cui vivono a determinare il loro comportamento", affermano gli Animalisti Italiani, che suggeriscono l'istituzione di uno speciale "patentino per la detenzione di alcune razze, come ha fatto per esempio il comune di Milano".