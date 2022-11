Bimbo ucraino di due anni muore in una struttura di accoglienza

Era riuscito a fuggire dalla guerra in Ucraina, ma è morto pochi mesi dopo essere arrivato in Italia. È il tragico epilogo di un bimbo ucraino di due anni, trovato privo di vita nella struttura d'accoglienza di Genova, dove era arrivato con la madre dopo essere fuggiti dalle bombe di Vladimir Putin.

Sono in corso accertamenti per comprendere le cause, ma probabilmente il bambino è deceduto per un malore. La notizia è stata resa nota dalla cooperativa Il Ce.Sto che, con i suoi educatori, si sta occupando del progetto di supporto ai profughi in fuga.

"Ha gettato un pesante velo di tristezza su tutti noi - scrive Il Ce.Sto -. L’accoglienza, che pratichiamo da anni è molto più di una parola, è un lavoro complesso e intenso, dove professionalità, umanità, competenze ed empatia si incontrano sempre. Per questo ci stringiamo attorno agli affetti del bimbo, alla comunità ucraina ma anche a colleghi e colleghe che sono comprensibilmente sconvolti. 'Accoglienza' è accogliere non solo vita ma anche morte, nella consapevolezza che tocca a noi tutti, senza distinzione. Crediamo in una comunità accogliente che abbracci con calore il dolore di una perdita tanto ingiusta, a prescindere da quale sia il paese di origine", scrive il centro in cui viveva il bambino.

La procura di Genova ha aperto un fascicolo per gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti 118 e polizia.