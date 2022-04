Ricoverato a Padova bimbo ucraino con schegge di una bomba nel torace

Un bambino ucraino di 10 anni è stato ricoverato all'Ospedale di Padova per delle ferite provocate dalle schegge di una bomba esplosa durante la guerra in Ucraina. La notizia è stata data dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia: "È arrivato oggi dall’Ucraina ed è stato ricoverato a Padova un bimbo di poco più di 10 anni con una scheggia di bomba nel torace. Di fronte a certe atrocità, che non avremmo mai pensato di vedere nel 2022, l’unica cosa che serve è la pace, perché è intollerabile ricoverare in ospedale un bambino colpito da una bomba". Il bambino è arrivato insieme al padre (che soffre di stress post traumatico) con un aereo della guardia costiera.