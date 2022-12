Bimbo preso a calci e a bastonate dal compagno della nonna: "Sta un po' meglio"

Il bambino di 6 anni di Ventimiglia picchiato dal compagno della nonna e ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova in prognosi riservata dal 19 dicembre "sta un po' meglio". A darne notizia l'avvocato Maria Gioffrè, legale dei genitori del bimbo aggredito brutalmente a calci e bastonate dal compagno della nonna perché aveva disobbedito.

Ha riconosciuto il padre

I medici hanno diminuito la sedazione e il bambino ha riconosciuto il padre. Lui gli ha chiesto se volesse una carezza e il piccolo ha annuito, ha dichiarato l’avvocato. Poi il piccolo è stato sedato nuovamente per evitare si ai agitasse e soffrisse per le ferite. Ha fratture a otto vertebre e a un braccio, lesioni alla milza e un polmone collassato.

Secondo alcune ricostruzioni il compagno 70enne della nonna lo avrebbe picchiato con un bastone di una tenda. Ora è indagato per lesioni gravissime, reato contestato in concorso anche alla donna, madre del papà del bambino. I due, infatti, inizialmente avrebbero riaccompagnato il piccolo dal padre spiegando che un’auto lo aveva investito. Quasi dieci giorni dopo, però, è venuta fuori tutta la verità. L’uomo ha confessato le violenze.

Il padre del bimbo: "Ho chiuso completamente i rapporti con mia madre"

"Schifo, provo schifo a pensare a queste persone e a quello che hanno fatto al mio bambino. Nessun bambino, per nessun motivo al mondo, deve attraversare l'inferno. Ho schifo", ha dichiarato il padre del bimbo in un'intervista esclusiva rilasciata all'emittente ligure Primocanale. "Non sento mia madre da poco dopo la 'farsa dell'incidente'. L'ultima volta che l'ho vista è stata qui al Gaslini quando è venuta a trovare il mio bimbo. Qualche giorno dopo, il suo compagno ha confessato ma, ripeto, ho chiuso completamente i rapporti quel giorno in ospedale. Provo schifo".