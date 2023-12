Biscotti scaduti e rimessi in vendita, malore di una cliente: noto bar nei guai

Biscotti scaduti e messi in vendita con etichette nuove. Il malore di una cliente ha fatto scattare un'inchiesta per frode in commercio a carico di ignoti. La storia si svolge da Castroni, noto bar che ha 13 punti vendita a Roma, nella sede del quartiere La Storta, nella parte Nord della città. Una donna si è sentita male dopo aver fatto colazione con i biscotti e quando ha controllato l'etichetta ha scoperto qualcosa che non andava, facendo scattare le indagini del nucleo antisofisticazione dei carabinieri (Nas).

Che cosa è successo da Castroni a Roma

Il negozio Castroni in questione è quello su via Cassia, a La Storta. Come riporta Repubblica, tutto accade a giugno 2023, quando una signora entra nel punto vendita a e acquista un pacco di biscotti che mangia il giorno dopo, a colazione. Poche ore dopo, la donna inizia ad avere un forte bruciore di stomaco con sintomi che si vanno via via aggravando tra nausea e capogiri, fino a costringerla a lasciare il lavoro e ad andare dal medico di base. Il dottore le spiega che, dati i sintomi, forse i malori sono causati da ciò che ha mangiato. Una intossicazione alimentare.

L'ultimo alimento consumato dalla donna erano proprio i biscotti. Quando ha controllato la confezione, la scoperta: l'etichetta della data di scadenza era molto spessa. Sotto, un'altra etichetta, che indicava una data di scadenza differente, di diverso tempo precedente alla prima. Dopo essersi rimessa, la signora decide di andare a denunciare tutto ai carabinieri del Nucleo antisofisticazione di Roma.

I Nas vanno da Castroni sulla Cassia e scoprono gli stessi biscotti indicati nella denuncia con la data di scadenza coperta da una nuova etichetta che sposta in avanti, e di parecchio, il termine ultimo in cui si possono mangiare. Gli investigatori scoprono poi che l'azienda che realizza quei biscotti, da due anni, ormai non li produce più.

Il problema potrebbe riguardare il fornitore: i carabinieri hanno controllato gli altri punti vendita della catena ma non hanno trovato altri casi di rietichettature. Ora l'inchiesta è arrivata in Procura: bisognerà capire se si è trattato di un caso isolato e da dove arriva l'errore. Se di errore si tratta.