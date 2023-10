Blitz contro 'ndrangheta e camorra: 11 fermi a Isola Capo Rizzuto, 31 a Napoli

A Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, è in corso un'operazione della polizia per l'esecuzione di 11 provvedimenti di fermo emessi dalla Dda di Catanzaro contro presunti affiliati a una cosca di 'ndrangheta. All'operazione partecipano un centinaio di poliziotti appartenenti alle squadre mobili di Catanzaro e Crotone, al servizio centrale operativo - sezione investigativa di Catanzaro e ai reparti prevenzione Crimine. Ai fermati viene contestata l'associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata a vari reati che vanno dalle estorsioni e dall'usura allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz in corso a Napoli