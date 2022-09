Bloccano l'occupazione abusiva: scoppia un parapiglia e un residente precipita dalle scale

I residenti sventano l'occupazione abusiva di un appartamento, ma nel palazzo si scatena un parapiglia e uno degli abitanti finisce in ospedale. L'episodio è andato in scena lo scorso 5 settembre nel complesso Atc di via Scarsellini, a Torino, ma se n'è avuta notizia solo nelle scorse ore. Come riferisce il collega Davide Petrizzelli su TorinoToday, all'interno dell'edificio ben 7 appartamenti sarebbero occupati da altrettante famiglie abusive.

La notte di lunedì 5 settembre 2022 questo numero sarebbe aumentato se non ci fossero stati alcuni condomini che si sono opposti all'entrata di un'altra famiglia in un appartamento vuoto. I due gruppi sarebbero venuti alle mani e uno dei residenti difensori è caduto dalle scale. La dinamica di quanto accaduto è ancora poco chiara, fatto sta che l'uomo è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Cto, da cui fortunatamente è stato poi dimesso, con un trauma cranico lieve e una costola rotta.

Per una volta l'occupazione è stata sventata, ma i residenti denunciano: due delle famiglie di occupanti la farebbero da padrone all'interno del palazzo, controllando gli alloggi che si svuotano e minacciando le altre famiglie per favorire le occupazioni. Insomma, una situazione difficile e molto tesa. Quella notte sul posto è intervenuta la polizia, che però non ha preso provvedimenti anche perché gli aspiranti occupanti abusivi sono scappati a bordo del camper che avevano utilizzato per arrampicarsi ed entrare dal balcone.