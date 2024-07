Il caso

I carabinieri lo bloccano col taser: muore dopo un malore

L'episodio in provincia di Bolzano: l'uomo ha dato in escandescenza, lanciandosi dalla finestra e aggredendo i militari, che sono stati costretti a utilizzare lo storditore elettrico. La Procura ha aperto un'inchiesta e disposto l'autopsia per chiarire le cause del decesso