Perché Blue Air cancella i voli

Blue Air, la più grande compagnia aerea rumena di proprietà privata, che ha varie rotte da e per l'Italia, sospende tutti i suoi voli che avrebbero dovuto decollare dagli aeroporti rumeni fino a lunedì 12 settembre. La compagnia afferma di essere stata costretta a prendere questa decisione dopo che il ministero dell'Ambiente ha bloccato tutti i suoi conti bancari, secondo un comunicato stampa diffuso martedì 6 settembre. La compagnia ha comunicato che i suoi voli dagli aeroporti stranieri alla Romania ieri 6 settembre sono regolarmente atterrati. Ma dato che i suoi aerei non lasceranno gli aeroporti rumeni fino a lunedì, anche i voli in entrata per la Romania saranno sospesi. Insomma, stop di alcuni giorni a molti voli. La società afferma di non poter più pagare le spese correnti, necessarie per l'esercizio dei voli giornalieri, a causa della decisione del ministero dell'Ambiente rumeno di bloccare i suoi conti. Tuttavia, non menziona nel dettaglio i fattori che hanno portato a questa drastica decisione delle autorità.

Blue Air afferma che la dichiarazione del capo dell'Agenzia rumena per la protezione dei consumatori (ANPC) che esortava i viaggiatori a smettere di acquistare i biglietti Blue Air ha portato a 5 milioni di euro di vendite perse dei biglietti e pressioni da parte dei suoi fornitori per pagare le bollette in anticipo. La società afferma inoltre che i recenti eventi hanno bloccato i colloqui con due società di investimento londinesi interessate a unirsi come azionisti. Sullo sfondo c'è una multa da 2 milioni di euro comminatagli dall’autorità governativa per la protezione dei consumatori per 11mila voli cancellati che impone anche di restituire 13 milioni di euro incassati con questi voli soppressi. La sospensione arriva dunque durante le negoziazioni tra gli investitori e il management di Blue Air, poiché la società sta cercando di assicurarsi più finanziamenti dopo anni di perdite, accentuate dalla crisi del Covid.

Il 6 settembre, poche ore prima di annunciare la sospensione dei suoi voli, Blue Air aveva annunciato di aver chiuso una partnership di code-sharing con Air Connect, una piccola compagnia aerea rumena che ha iniziato le operazioni solo di recente. In base all'accordo, Blue Air trasferirà ad Air Connect le operazioni di determinati servizi regionali nazionali ed europei.

Ryanair ha intanto lanciato tariffe di salvataggio (rescue fare) a partire da € 49,99 per accogliere i clienti colpiti dalla sospensione delle operazioni di Blue Air. Le famiglie che hanno prenotato per volare su voli Blue Air ora cancellati possono viaggiare su uno dei voli low cost Ryanair, comprese le rotte da Bucarest, Cluj, Oradea, Sibiu, Suceava, Timisoara in Romania o Torino in Italia a partire da soli € 49,99. Queste tariffe low cost sono in vendita ora sul sito web Ryanair.com, per viaggi fino al 31 ottobre, ma devono essere prenotate entro la mezzanotte del 9 settembre.