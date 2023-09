Si accascia sul lungomare e muore: body building in lutto per "Bulldozer"

Una passeggiata sul lungomare di Cefalù (Palermo), poi il malore improvviso e il cuore che si ferma per sempre. Il mondo del body building dice addio ad Andrea Tedeschi, 56 anni, triestino di nascita ma siciliano d'adozione. Tedeschi è morto sabato sera, com riporta PalermoToday.

Andrea Tedeschi aveva un soprannome: "Bulldozer". Dopo aver praticato culturismo ad altissimi livelli con riconoscimenti a livello internazionale, per amore si era stabilito a Cefalù e lavorava come personal trainer.

In tanti su Facebook gli dedicano un ricordo. C'è chi lo definisce "un gigante buono", chi lo elogia come "culturista puro, vecchia scuola".

