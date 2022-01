Le bodycam per poliziotti e carabinieri

Con una circolare inviata a tutte le questure, il capo della polizia Lamberto Giannini ha detto che i reparti mobili di polizia e i battaglioni dei carabinieri verranno dotati delle cosiddette "bodycam", le videocamere indossabili dagli agenti durante le ore di servizio, che servono a riprendere quello che fanno e quello che accade di fronte a loro. Le "bodycam" date in dotazione alle forze dell'ordine italiane saranno però poche, meno di mille - 700 alla polizia e 249 ai carabinieri, per la precisione - e saranno destinate ai rispettivi reparti mobili e battaglioni impegnati nelle operazioni di ordine pubblico.

A cosa servono le bodycam

Verranno montate sulla divisa in corrispondenza delle spalle o del petto e saranno attivate solo in determinate situazioni. Le registrazioni verranno conservate per sei mesi a partire da quando sono state effettuate. Le bodycam sono assegnate "quale ulteriore strumento di documentazione degli accadimenti e, nel contempo, di tutela del personale operante", ha spiegato Giannini. La circolare del dipartimento di pubblica sicurezza sottolinea che "il modello organizzativo di governo e gestione dell'ordine pubblico in occasione di eventi di rilievo e/o a rischio, già delineato con precedenti direttive a carattere generale, ha messo chiaramente in luce come una puntuale ed efficace attività di documentazione video fotografica degli stessi soprattutto nelle fasi critiche risponda a diverse finalità, sia con riferimento a specifiche esigenze probatorie sia sul piano della comunicazione istituzionale".

La consegna delle bodycam per i carabinieri e i poliziotti è stata possibile solo dopo l'ok del garante della privacy. Nei mesi scorsi, con due diversi pareri, il garante ha infatti dato il via libera sia al ministero dell'Interno sia all'arma dei carabinieri per l'impiego di questi dispositivi tecnologici da parte degli agenti in caso di manifestazioni o eventi particolari, ma mettendo alcuni paletti. Secondo quanto stabilito dal garante, infatti, gli agenti potranno usare le bodycam solo in presenza di "concrete e reali situazioni di pericolo, di turbamento dell'ordine pubblico o di fatti di reato".

Quando si possono usare?

L'uso delle videocamere indossabili sarà limitato e strettamente regolamentato. Una volta scaricati e inviati ai server centrali, i filmati saranno cancellati automaticamente dalla memoria della bodycam e potranno essere conservati per un massimo di sei mesi. L'avvio della registrazione potrà essere disposto solo dal responsabile del servizio "ogni qualvolta l'evolversi degli scenari faccia intravedere l'insorgenza di concreti e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica o quando siano perpetrati fatti costituenti reato". Secondo le disposizioni, la registrazione dovrà essere interrotta invece "quando venga meno la necessità di documentare gli eventi". È vietata la registrazione continua e l'utilizzo di sistemi di riconoscimento facciale.