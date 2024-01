Pensionata riceve bolletta dell'acqua da 24mila euro: "Ho 96 anni, poteva venirmi un infarto"

Oltre 24mila euro. Questa la bolletta dell'acqua "da infarto" ricevuta da una 96enne di Sassuolo, in provincia di Modena, che nei giorni scorsi ha trovato l'amara sorpresa nella casella della posta. Protagonista della vicenda Giuseppina Giavelli, una vedova abituata a ben altre cifre, al massimo di qualche decina di euro, per quanto riguarda le utenze domestiche. Per fortuna l'anziana si accorta dell'importo esagerato prima che la somma le venisse prelevata direttamente dal conto in banca e ha subito chiesto chiarimenti a Hera, la società che si occupa di gestire il servizio idrico.

Uno vero e proprio shock per una donna di 96 anni, come raccontato dalla diretta interessata alla Gazzetta di Modena: "Per fortuna che il mio cuore è ancora forte, altrimenti avrei potuto fare la fine di quella 88enne di Imperia che nei giorni precedenti il Natale ricevette una bolletta da 15mila euro e venne colpita da infarto, morendo due giorni dopo. Sarebbe giusto controllare questi documenti prima di spedirli. Il rischio che avvengano tragedie come quella di Imperia è troppo grave. Non voglio nemmeno pensare se non avessi aperto quella busta, anche solo per un ricovero in ospedale, come mi è capitato tempo fa, dato che avendo la domiciliazione bancaria questa cifra enorme sarebbe stata addebitata. Quanto tempo ci sarebbe voluto per recuperarla? Cose incredibili".

La "vera" bolletta della 96enne, tra l'altro sempre in regola con i pagamenti precedenti, era infatti di gran lunga inferiore: 55 euro e non 24mila. La donna ha poi incaricato il nipote di chiamare Hera e chiarire la situazione, bloccando il pagamento tramite la banca, prima dell'addebito automatico previsto per il 23 gennaio. Per fortuna, in tempi brevi è arrivata la risposta dell'azienda, che ha fornito spiegazioni sull'importo a dir poco esagerato. Hera ha infatti scoperto che il problema era dovuto a una rilevante perdita d'acqua nell'impianto privato della 96enne, che adesso potrà usufruire del "Fondo Fughe, ideato appositamente per questo genere di casi. Dopo la presentazione della documentazione necessaria, la somma verrà rimborsata quasi per intero: è previsto infatti soltanto il pagamento dei consumi più una piccola franchigia.