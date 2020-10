Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 16 ottobre: i nuovi casi regione per regione

Coronavirus: nel bollettino di oggi, venerdì 16 ottobre 2020, tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia. Ieri sono stati registrati 8.804 nuovi casi,di contagio, in deciso aumento rispetto ai 7.332 nuovi positivi di mercoledì. Preoccupa la situazione negli ospedali e preoccupa anche l'aumento del numero dei decessi che sono raddoppiati in un solo giorno. L'ultimo bollettino ha fatto registrare una crescita considerevole dei pazienti in terapia intensiva (+47, per un totale di 586 persone in condizioni critiche) e dei ricoverati con sintomi che sono 5.796 (+326). Ieri sono stati eseguiti 162.932 test per la ricerca del virus SARS-COV-2, ma escludendo i tamponi di controllo i casi testati sono stati 98.542. Preoccupa anche il rapporto tra tamponi effettuati e casi positivi che ieri si è attestato al 5,4% (solo un mese fa era mediamente sotto al 2%).

E il timore è che oggi i numeri possano crescere ancora. Intorno alle 17 come ogni giorno troverete in basso tutti i dati aggiornati sull'emergenza Covid in Italia.

Coronavirus, scuole chiuse in Campania. Verso il coprifuoco in tutta Italia?

Proprio per contenere i contagi ieri la Regione Campania ha chiuso le scuole con un'ordinanza del governatore De Luca. E in giornata una misura analoga potrebbe essere presa anche da alcuni comuni lombardi, con in testa Milano dove ieri sono stati registrati 515 casi di coronavirus. Intanto, stando alle ultime indiscrezioni il governo sta studiando il coprifuoco alle 22 in tutta Italia e la didattica a distanza nelle scuole superiori. Tutto dipenderà dai dati del contagio dei prossimi giorni.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 16 ottobre 2020​​

Dalle terapie intensive ai nuovi casi: il bollettino coronavirus di oggi 16 ottobre:

Nuovi casi:

Casi testati:

Attualmente positivi:

Deceduti:

Ricoverati con sintomi:

Ricoverati in terapia intensiva:

Totale casi positivi:

Dimessi/Guariti:

Se non riuscite a visualizzare i numeri potete eseguire il refresh della pagina a questo link:

Bollettino coronavirus di oggi 16 ottobre 2020: il contagio nelle regioni

In attesa di conoscere il dato nazionale, vediamo i numeri anticipati dalle regioni.

In Veneto oggi sono stati registrati 704 casi in più, sette invece i decessi. Lo si legge nel bollettino regionale sull'emergenza Covid. Lo afferma il bollettino della Regione. Ieri i contagi erano stati 600. Nei reparti di terapia intensiva si trovano 396 pazienti (+21), nelle rianimazioni 47 (+2). Quest'ultimo dato impatta per il 10% sulla dotazione base, 464 posti, delle terapie intensive del Veneto.

Il governatore Zaia ha precisato in conferenza stampa che 9,5 positivi su 10 "non hanno sintomi", e comunque "stiamo rilevando tanti più positivi perché stiamo facendo molti piu' test". L'eta' media dei positivi si è abbassata, passando da 65 a 45 anni circa. Preoccupa però la pressione sugli ospedali. Anche se la degenza media si è abbassata, e ora è di circa sette giorni, "cominciamo a sentire la pressione sui reparti", le terapie intensive occupate "sono il 10% della base dei latti in Veneto, se cristallizzassimo questa situazione non saremmo in emergenza ospedaliera". Insomma, conclude Zaia, "la situazione di oggi è sopportabile, quella di domani non lo so. E dipende dall'utilizzo della mascherina".

In Alto Adige sono state riscontrate 128 positività al virus su 2.152 tamponi esaminati. In provincia di Bolzano il numero delle persone testate positive al coronavirus sono 4.493.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A breve i dati delle altre regioni, in basso invece trovate tutte gli aggiornamenti sull'epidemia da Covid-19.

Coronavirus, tutte le ultime notizie