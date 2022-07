Baby-sitter e bimba cadono in piscina: la donna muore, la piccola è grave

Il dramma si è consumato nel giro di pochi istanti. Una bimba di due anni e la baby sitter che badava a lei - cittadina filippina di 50 anni - sono cadute in piscina intorno alle 11.30 di ieri. E' successo in una abitazione sui colli bolognesi, in via dei Sabbioni.

Gli agenti, chiamati dai sanitari, si sono quindi recati sul posto e hanno verificato che la piccina, due anni appena, era caduta in acqua. La baby sitter ha immediatamente cercato di soccorrerla, lanciandosi in piscina anche se, da quanto si apprende, non sapeva nuotare.

Sono finite sul fondo della vasca. Dell’incidente si sono però accorte altre persone che lavorano nella casa di collina, che hanno tirato fuori dall’acqua sia la bimba che la baby sitter e hanno chiamato i soccorritori. La bambina, che si trovava nella casa estiva dei nonni per qualche giorno di vacanza, era seguita costantemente dal personale di servizio e dalla 50enne, persona di fiducia.

La piccola è stata portata d’urgenza al pronto soccorso pediatrico del Sant’Orsola di Bologna. Le sue condizioni sono considerate gravi dai sanitari anche se respira in autonomia, la prognosi al momento resta riservata.

Le condizioni della baby sitter sono invece parse subito gravissime. Il personale del 118 l’ha trasportata all’ospedale Maggiore, dove è stata ricoverata in rianimazione, con prognosi riservata e in pericolo di vita. Poi la situazione è precipitata e la donna è morta.

Non è ancora accertata la dinamica di quanto successo. Non è chiaro se la baby sitter si sia sentita male dopo aver visto la piccola cadere in acqua e avere cercato di salvarla, o se il malore sia stato precedente e abbia fatto cadere entrambe nella piscina.