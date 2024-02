Scompare nel nulla, poi viene ritrovato in ipotermia: potrebbe essere stato aggredito da un lupo

Potrebbe essere stato aggredito da un lupo l'uomo di 73 anni scomparso domenica 18 febbraio dopo essere uscito da una casa di riposo a Velturno (Bolzano) e ritrovato lunedì mattina vivo ma con ferite gravi, nella zona di Pinzago a Bressanone. Albert Stockner, questo il nome dell'uomo, era in un forte stato di ipotermia e aveva segni di morsi alle braccia, all'addome e al collo: l'ipotesi sul tavolo degli inquirenti è che ad aggredirlo possa essere stato un cane, uno sciacallo o, addirittura, un lupo.

Al momento, però, si tratta esclusivamente di ipotesi e maggiori certezze si avranno dopo un’analisi approfondita delle ferite e delle eventuali tracce lasciate dall’animale.

La scomparsa e il ritrovamento dopo una notte all'addiaccio

L'allarme era scattato ieri perché, all'orario previsto, l'uomo non aveva fatto rientro nella struttura. Stockner avrebbe dunque passato una notte all'addiaccio per motivi non chiari. L'uomo è stato portato d’urgenza in ospedale a Bolzano con un elicottero. Ora bisognerà capire che cosa sia successo dal momento della sua sparizione al ritrovamento avvenuto questa mattina.