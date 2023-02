Tragedia su una pista di Bolzano: scontro tra sciatori, uno dei due muore

Una domenica di sport e divertimento si è purtroppo trasformata in tragedia sulle piste da sci dell'Alto Adige. Uno sciatore altoatesino originario di Lana di 36 anni è morto dopo essersi scontrato con un altro sciatore, uno snowboardista, che ha riportato lesioni alla schiena ma non è in pericolo di vita.

Lo sciatore, che indossava il casco, poi perso nella caduta, ha riportato lesioni risultate mortali alla testa e al torace. L'incidente si è verificato a 2.250 metri di altitudine sulla pista Mutegg del comprensorio della Schwemmalm in Val d'Ultimo, in provincia di Bolzano. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto assieme ai sanitari. Un medico e un'infermiera sono intervenuti prontamente perché impegnati poco distanti per una gara di sci.