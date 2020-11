L'Alto Adige va in lockdown e testerà "a tappeto" i residenti

In Alto Adige sabato scatteranno nuove limitazioni: i limiti della zona rossa stabilita dal governo non bastano al governatore Arno Kompatscher che ha deciso per un nuovo lockdown molto simile a quello di primavera, con una ulteriore stretta ai contatti sociali e sugli spostamenti. Le scuole dell'infanzia e le elementari saranno chiuse con la sola eccezione dei figli di genitori occupati in settori essenziali, ovvero medici, infermieri, lavoratori nella protezione civile e insegnanti impegnati nelle lezioni in presenza.

Una decisione frutto della situazione di crisi degli ospedali e dal numero dei contagiati: solo nella città di Bolzano si contano 2.394 contagi. Ma il presidente altoatesino andrà oltre e oggi la giunta provinciale ha deciso di effettuare test antigenici a tappeto: l'obiettivo è testare 350.000 persone tra venerdì 20 e domenica 22 (circa il 67% della popolazione residente).

"Si tratta di un'operazione per capire dove c'è il virus".

Intanto oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'Ordinanza che individua le Regioni che in base all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell'Istituto superiore di sanità, passano dall'area gialla a quella arancione e rossa (rischio alto, livello 3 l'area arancione; rischio alto, livello 4 l'area rossa). Le misure previste dall'Ordinanza entrano in vigore l'11 novembre 2020.

Nello specifico in base alla nuova Ordinanza: entrano nell'area arancione le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria.

Entra nell'area rossa la Provincia Autonoma di Bolzano.