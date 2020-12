La bomba che ha distrutto i negozi in piena notte a Casoria

Un ordigno è esploso nel comune in provincia di Napoli, distruggendo i locali della galleria Marconi, nell'omonima via

Paura nella notte a Casoria, popoloso comune della città metropolitana di Napoli in Campania. Prima un forte boato e poi l'esplosione poco dopo l'1 del mattino che ha letteralmente sventrato i negozi della galleria Marconi, nell'omonima via. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La galleria commerciale avrebbe dovuto riaprire proprio oggi dopo il lockdown per l'emergenza coronavirus. Non ci sono feriti, ma la bomba carta ha causato danni strutturali al muro esterno della galleria, alla porta d'accesso di un negozio e ai vetri di due auto parcheggiate.

La bomba che ha distrutto i negozi a Casoria, Napoli

Al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi, compresa quella del racket, anche se il proprietario dell'esercizio commerciale maggiormente danneggiato ha spiegato di non aver mai ricevuto minacce. L'ordigno ha distrutto saracinesche e vetrine di molti dei negozi della galleria Marconi. Tanti i cittadini spaventati dal boato generato dalla deflagrazione. Subito dopo l'esplosione, la notizia di quanto accaduto si è diffusa rapidamente in città, alimentata anche dai social network.

"Mi chiamo Raffaela S. sono un'umile cittadina di Casoria, visto quanto appreso in questo momento sulla bomba mirata a distruggere le attività in via Marconi, vorrei proporre un'umile colletta per aiutare questi commercianti. Siamo più di 26.000 famiglie a Casoria e anche con un contributo minimo di 5,00 euro a famiglia possiamo contribuire ad aiutare questi lavoratori. Fatemi sapere chi è disponibile a contribuire", scrive Raffaella sul gruppo Facebook "Sei di Casoria se".