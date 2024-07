Piazza una bomba carta sul cofano dell'ex: arrestato un 32enne, a casa nascondeva una scimitarra

Un 32enne è stato arrestato dopo aver piazzato una bomba sul cofano dell'auto dell'ex compagna. L'esplosione dell'ordigno è stata segnalata dai residenti del quartiere Trieste a Roma, e il giovane è stato arrestato dagli agenti del commissariato Vescovio insieme al personale della squadra mobile. A casa del 32enne è stato trovato vario materiale esplosivo e armi di diverso genere: una pistole replica modello "Glock", una Beretta e un coltello tipo scimitarra lungo circa 40 centimetri.

Tra gli esplosivi, due ordigni pirotecnici del peso di circa mezzo chilo che, esaminati dal nucleo artificieri, sono risultati molto pericolosi in quanto in grado di "provocare effetti lesivi importanti per persone e cose", sottolinea la polizia in una nota.

Minacce e appostamenti verso l'ex compagna

Nel corso degli accertamenti è emerso che dopo la fine della relazione il 32enne aveva preso a minacciare la ex e a perseguitarla con appostamenti anche sotto casa dell'amica dove da alcuni giorni la ragazza aveva trovato ospitalità. La giovane ha riferito poi di alcune chat con in cui vi erano riferimenti inequivocabili alla sua auto. L'uomo dovrà ora rispondere di detenzione di armi, munizionamento e congegni esplosivi.