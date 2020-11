La bombola d'ossigeno rubata al malato di Covid-19 e la "fame d'aria" nelle farmacie

Una bombola d'ossigeno è stata rubata a un malato di Covid-19 in Campania. Come spiega Napolitoday il caso si sarebbe verificato a Giugliano e il vergognoso gesto è stato denunciato dalla giornalista Monica Natali e poi riportato dalla pagina facebook del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. "Siamo alla frutta - spiega - A Giugliano hanno rubato la bombola di un paziente affetto da Covid-19. A quanto pare la bombola era anche vuota. Un vergognoso episodio di sciacallaggio. Le bombole sono carenti: chi ne possiede una esausta o che non utilizza più la consegni in farmacia".

La 'fame' di ossigeno è una delle principali conseguenze del contagio da Covid-19. Se in ospedale non si registra ancora un allarme per l'approvigionamento, il discorso è diverso per le farmacie.

Manca l'ossigeno, il farmacista: "Così è impossibile curarsi a casa"

"È sempre più difficile reperire ossigeno - spiega sempre a Napolitoday Roberto Bastianino, farmacista del Vomero - Se prima chi lo chiedeva d'urgenza lo riceveva in poche ore, adesso sono necessari due o tre giorni. Per quanto riguarda la mia farmacia, da dieci giorni chiediamo alle aziende di fornircelo, ma non abbiamo risposta".

