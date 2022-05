La truffa col bonus cultura: diciottenni adescati per incassare i 500 euro

Diciottenni adescati sui social per sfruttare il "bonus cultura 18App" da 500 euro riservato ai neo maggiorenni con un danno economico per il ministero della Cultura - che eroga il sussidio - di oltre milione e mezzo di euro. Sedici persone sono finite al centro di un'indagine della guardia di finanza di Napoli.

Un commerciante all'ingrosso di computer è adesso in carcere, altri undici indagati (tra cui la moglie dell'arrestato, ndr) sono ai domiciliari, per tre è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, per uno è invece stato disposto l'obbligo di dimora.

Il ruolo principale secondo l'accusa era giocato da marito e moglie, i quali attraverso dei procacciatori (cui spettava una quota di quei 500 euro) sono riusciti a "monetizzare" ben 3.300 voucher. Per l'accusa "la coppia ha accettato e validato, sulla piattaforma dedicata, buoni del valore di 500 euro ciascuno del bonus cultura 18APP emettendo una fatturazione di pari importo per simulare una compravendita. Così hanno ricevuto la liquidazione dell'intero importo dal ministero, dando parte del denaro a terzi e trattenendo una percentuale oscillante intorno al 30%". Una percentuale variabile finiva nelle tasche dei complici, la restante veniva erogata ai ragazzi prevalentemente attraverso ricariche su PostePay.

Le fiamme gialle hanno eseguito nei confronti degli indagati anche un sequestro da un milione e mezzo. I reati contestati sono associazione per delinquere e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Bonus cultura, cosa è e chi può averlo

È un’iniziativa dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono di 500 euro da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. L'iniziativa, realizzata a partire dal 2016, è ora alla sua sesta edizione, dedicata ai ragazzi nati nel 2003.

Possono usufruire del bonus bultura 18app tutti i ragazzi che abbiano compiuto 18 anni nel 2021 purché siano residenti in Italia o in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità.