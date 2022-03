Borno, cadavere di donna fatto a pezzi: la pista dei tatuaggi

Era parso chiaro sin dal primo momento: indagini lunghe e complesse. Caccia al "mostro" che ha ucciso e fatto a pezzi la donna i cui resti sono stati trovati (in vari sacchi di plastica) in un dirupo al confine tra le province di Bergamo e Brescia, a Paline di Borno, qualche giorno fa. Era domenica pomeriggio: un passante ha trovato il cadavere smembrato di una donna, forse di mezza età, fatta a pezzi in 15 parti, tra cui le mani e la testa, e abbandonata sul ciglio della strada in quattro sacchi neri.

Le indagini partono da zero. Si ipotizza che il killer sia un professionista. La vittima sarebbe stata fatta a pezzi con un coltello professionale e poi congelata in un freezer non domestico. Poi il volto sarebbe stato sfregiato con il fuoco. Infruttuose le ricerche, a partire da impronte digitali nella banca dati per verificare se la donna fosse già nota alle forze dell'ordine. Nessuna denuncia di scomparsa compatibile. Le registrazioni delle telecamere della zona potrebbero portare elementi utili? Nemmeno quello è chiaro. Si tratta di una zona isolata, poco illuminata.

La prima domanda a cui gli inquirenti devono cercare di dare una risposta è chi sia la vittima. Una donna di corporatura esile, alta un metro e sessanta per cinquanta chili. La pelle chiara. Età indefinibile. Ignota la causa precisa del decesso prima dello smembramento del cadavere. La donna è stata fatta a pezzi (una quindicina: non manca nessun pezzo) in maniera precisa, esperta, verosimilmente congelata, per poi disfarsene in quattro sacchi neri dell’immondizia, ritrovati domenica pomeriggio da un residente della zona nella piccola frazione di Paline. I sacchi erano in una scarpata di una strada secondaria interna, una sorta di discarica a cielo aperto.

Si indaga per omicidio volontario, distruzione e occultamento di cadavere. Il Corriere della Sera fa il quadro delle indagini: forse un indizio utile arriverà dall'analisi di alcuni segni indelebili (o quasi) che la vittima stessa aveva deciso di farsi. Tatuaggi, più d'uno, che forse il killer ha provato a cancellare, brutalmente, dopo l'omicidio, per rendere più complessa - forse impossibile - l'identificazione. Ma è uno dei pochi punti da cui partire.

E' stato attivato il Commissario straordinario per le persone scomparse, che fa capo al ministero dell’Interno (qui vi abbiamo spiegato che cosa sia, come operi): monitora e coordina le attività di ricerca, favorendo il confronto incrociato dei dati a disposizione a livello nazionale, su persone sparite o cadaveri non identificati. Gli inquirenti con specialisti sono tornati in quella scarpata di Paline. C'era anche un drone. Dai sorvoli di quell'angolo della vallata potrebbero venir fuori immagini importanti per le indagini. Alla ricerca di una minima traccia.