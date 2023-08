"Sono la ladra di TikTok". Da Milano a Roma, le batterie di borseggiatrici si spostano per "lavorare" meglio

Si muovono sempre in gruppo con almeno due minorenni al seguito per imparare il "mestiere". Sono le batterie di borseggiatrici che "lavorano" nelle metropolitane di Roma. Rubano a tutte le ore e lo fanno perché conoscono ormai la macchina, non quella intesa del parco mezzi di Atac, la società che gestisce il trasporto pubblico nella Capitale, piuttosto quella giudiziaria.

Sanno come funziona l'iter e, dopo un eventuale arresto, sanno anche che possono evitare il carcere con i giusti escamotage. Sono organizzate, ladre di professione secondo qualcuno e anche loro non nascondono questa vocazione, per così dire.

Di recente, inoltre, investigatori e inquirenti hanno notato una sempre più stretta collaborazione tra le batterie di Milano e quelle di Roma. Il motivo è semplice, chi si fa terra bruciata in una città e viene riconosciuta, emigra temporaneamente nell'altra dove può godere di una sorta di verginità della propria immagine e quindi agire senza il timore di essere riconosciuta dal personale di stazione e dai vigilanti delle metropolitane.

"Lo sanno che rubiamo"

L'ultimo episodio risale allo scorso ferragosto. Nella stazione di Cavour, a Roma, tre donne di 35, 21 e 26 anni sono state arrestate dalla polizia dopo aver commesso l'ennesimo furto. Tutte domiciliate a Castel Romano. Con loro c'erano anche due minorenni che erano insieme al gruppo per imparare, appunto. Il piano era semplice, di quelli ormai collaudati. La preda, un turista come in tanti casi, viene accerchiata. Chi è più rapida e ha il portafoglio a portata di mano lo ruba e poi alla prima fermata utile scende. I minorenni prendono il malloppo, le altre la merce di poco valore. La polizia in questo caso le ha fermate. Tra loro, la più grande, era di Milano. A suo carico decine di precedenti per furto.

I poliziotti hanno mostrato al pubblico ministero Mauro Masnaghetti, che ha chiesto la convalida dell'arresto, un filmato girato e postato su TikTok. Nel video si vede una borseggiatrice ripetere come un mantra la loro missione: "Ho rubato ieri, ho rubato oggi, già lo sanno che rubiamo, rubare è il nostro lavoro, dobbiamo rubare, si ruba", dichiara nel video, la ragazza.

Nessun arresto

Una delle borseggiatrici che vive invece a Roma ha raccontato agli agenti di polizia giudiziaria che la "star" di TikTok fosse lei. La somiglianza c'è, la certezza no. Poco importa, il pm ha fatto mettere la dichiarazione - non ripetuta in aula - a verbale. La sostanza di quelle dichiarazioni riprese nel video resta. Per la donna e per le sue "colleghe", il giudice del tribunale penale di Roma ha disposto l'obbligo di firma, mentre il pubblico ministero aveva chiesto i domiciliari.

La pena, però, non è stata considerata congrua. La misura cautelare, come l'arresto in carcere, è un'aggravante troppo pesante - secondo i giudici - per donne che hanno dei figli, come nel caso delle borseggiatrici fermate. Per fare un esempio, la trentacinquenne di Milano ha un figlio di quindici mesi e uno di cinque. E poi c'è il ruolo delle minorenni. Hanno sempre più di 13 anni perché, altrimenti, il rischio è che venga tolta la podestà genitoriale. Non solo. Le minorenni che frequentano la "scuola di ladre" tengono la refurtiva. Sono più piccole e agili e se beccate compaiono davanti al tribunale dei minori, se la cavano con qualche perdono giudiziale poi quando arrivano davanti al giudice ordinario restano incinte per evitare l'arresto. Un circolo vizioso.

I precedenti

Quello di Cavour non è l'unico caso. I borseggi sono all'ordine del giorno. Chi arriva a Roma in visita si trova a che fare con queste batterie di ladre e qualcuno, spesse volte, evita che i colpi vengano portati a termine. A raccontarlo sono i consueti comunicati stampa di carabinieri e polizia di Stato, nei loro consueti bilanci raccontano tra i 10 e 15 'manolesta' bloccati in poche ore.

In un caso, lo scorso luglio, i militari di via Vittorio Veneto hanno bloccato una 15enne alla fermata metro di Spagna. La minorenne era stata sorpresa da un turista turco a cui aveva sottratto il portafoglio e che l'aveva bloccata assieme a un addetto alla sicurezza. La giovane è stata poi denunciata a piede libero e affidata al padre. In passato un turista finlandese bloccò una ladra in azione proprio a Spagna. E poi ci sono delle tratte che i borseggiatori prediligono e le preferite sono quelle della linea A. Una situazione talmente tanto esasperante che induce gli stessi dipendenti Atac in errore, con annunci choc diffusi dagli altoparlanti di stazione di appelli - censurabili - che raccomandano di fare "attenzione agli zingari".